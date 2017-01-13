Вашингтон, 13 января, 2017, 12:23 — ИА Регнум. В Вашингтоне противники избранного президента США Дональда Трампа ведут своеобразную подготовку к его инаугурации: протестовать против него на улицы выйдут тысячи американцев. С таким заявлением выступили организаторы акции — активисты группы DisruptJ20, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Уточняется, что манифестанты 20 января намерены заблокировать в американской столице 12 контрольно-пропускных пунктов охраны. В их планах — шествие по одному из столичных проспектов. Как сообщают активисты, «парад» может растянуться на четыре километра.

В итоге протестующие хотят рано утром 20 января заблокировать улицы. Координация действий участников акции будет вестись усилиями трёхсот волонтёров.

Комментируя готовящийся протест против Трампа, один из активистов Дэвид Терстон прямо заявил, что он и его единомышленники хотят сорвать инаугурацию.

«Мы хотим увидеть, как в этом городе и по всей стране кипит восстание», — заявил он.

Активисты не намерены ограничиваться столичным протестом: они призывают к активным действиям жителей других городов. Предлагается протестовать и гражданам других государств — у зданий дипмиссий США за пределами этой страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о протестах против Трампа противники заявляли не раз после окончания президентской кампании. 10 января стало известно, что в Вашингтоне пройдёт акция протеста против Трампа с участием знаменитых артисток — актрисы Скарлетт Йоханссон, певиц Шер и Кэти Перри.