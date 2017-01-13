Москва, 13 января, 2017, 12:23 — ИА Регнум. В Госдуме подготовят доклад на основании документов, которые использовал глава комиссии WADA Ричард Макларен, депутаты не исключают, что итоги могут ударить по кому-то из чиновников, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.

PublicDomainPictures Резьба

Комиссия комитета по спорту подготовит доклад на основании тех же документов, которые «проанализировал поверхностно» Макларен и даст объективную оценку, происходившим в РУСАДА событиям, сообщил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР).

«Нашей задачей не будет опровергать, противопоставлять наши аналитические материалы докладу Макларена, всего лишь мы хотим докопаться до истины. Возможно, это ударит по кому-то из чиновников, но это будет честно, а не голословно», — заявил он на пленарном заседании.

Эксперты комитета по спорту проанализировали треть опубликованных документов, которые изучал Макларен. «Ричард Макларен проанализировал ведь не все документы и не понял, какой Клондайк оказался в его руках. И он разместил его в открытом доступе, там больше 1200 файлов, и уверен, что немного людей изучали эти документы… Наши специалисты уже проанализировали, я имею в виду в комитете по спорту, почти треть этих документов», — сказал депутат.

«И из них предварительно следует, что преступная группа Родченкова с международным окрасом очень часто делала чистых российских спортсменов грязными в интересах как раз таки иностранных спортсменов, об этом Макларен в своем, к сожалению, докладе не упоминает, а документы лежат», — сообщил Дегтярев.

По мнению главы комитета, «атаки на наш спорт, к сожалению, продолжаются и будут продолжаться». Недавно 19 национальных антидопинговых организаций призвали исключить наших спортсменов из всех соревнований. «Но я хочу, конечно, напомнить, что это, во-первых, политическое давление, но главное рабочее место все-таки антидопинговых организаций — это условный унитаз, и он был, кстати, изобретен в этот день — 13 января 1862 года британцами. Вот британцы, они являются профессионалами по сбору биоматериалов и уже год на наши с вами деньги собирают пробы у наших спортсменов по своей методике, своими силами в России, ну, а результат смехотворный — из 1000 проб 26 положительных, из них 20 — это специально включенный в список запрещенных наш препарат мельдоний», — привел данные депутат.

В декабре 2016 года комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена опубликовала очередной доклад о применении допинга российскими спортсменами. В частности в нем говорилось о существовании в России покрываемой государством системы сокрытия применения допинга российскими спортсменами и о причастности Виталия Мутко к манипуляциям с допинг-пробами.