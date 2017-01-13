Воронеж, 13 января, 2017, 12:23 — ИА Регнум. 5,5% составил уровень инфляции в Воронежской области за 2016 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Воронежстата 13 января. В 2015 году тот же показатель составлял 13,6%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы упали

За декабрь цены на товары и услуги в регионе подросли на 0,5% (в декабре 2015-го — на 0,6%).

За 2016 годы цены на продовольственные товары выросли на 5,8% (в 2015 — на 14,3%), в декабре рост составил 0,5%.

Так, в последний месяц 2016 года был зарегистрирован значительный рост цен на свежие огурцы (1,3 раза), подорожали также рыба лососевых пород, сливочное масло, сметана, йогурт, сычужные сыры, куриные яйца, репчатый лук, виноград и помидоры (на 3−14,9%). В то же время наблюдалось снижение цен на мороженую рыбу, пшеничную муку, овсяную и перловую крупы, горох и фасоль, сахар, чеснок, практически все виды фруктов.

В декабре условный (минимальный) набор продуктов на месяц на одного человека в регионе стоил 3 тыс. 343 рубля — на 5,5% больше, чем годом ранее.

Цены на непродовольственные товары в 2016 году росли чуть активнее — подорожание составило 6,4% (в 2015-м — 15,3%). В декабре рост цен составил 0,6%: подорожали женские зимние пальто и сапоги, зубная паста, флеш-накопители USB, отечественные сигареты с фильтром. Выросли цены на ряд медицинских препаратов — нитроглицерин, гепарин натрия, настойку пустырника.

Цены и тарифы на услуги с начала года повысились на 2,9%. В декабре возросла стоимость услуг прачечных и химчисток, банков, плата за проезд в поездах дальнего следования, но стали дешевле услуги воздушного транспорта и услуги в сфере зарубежного туризма.

Отметим, что, по последним данным Воронежстата, за 10 месяцев 2016 года денежные доходы жителей Воронежской области составили в целом 669,3 млрд рублей — это на 0,2% больше, чем за тот же период 2015 года. Ежемесячный доход на душу населения в среднем за тот же период составил 28 тыс. 681,2 рубля — на 0,1% больше, чем годом ранее. При этом в октябре среднедушевой доход оказался на 9,3% ниже, чем в октябре 2015 года (29 тыс. 106,7 рубля).

Реальные денежные доходы воронежцев за 10 месяцев 2016 года снизились на 6,2%.