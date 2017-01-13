Ставрополь, 13 января, 2017, 12:22 — ИА Регнум.



Сергей Герасимов. Улица в Кисловодске. 1939

До 1 мая 2017 года в Ставропольском крае власти «распишут» средства, направленные по федеральной программе на развитие курортного города Кисловодска. Об этом заявил 13 января на пресс-конференции в Ставрополе глава региона Владимир Владимиров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава края озвучил объекты, которые однозначно получат федеральное финансирование. Это Кисловодский цирк, Курортный парк, Объездная дорога, еще 237 млн рублей будут вложены в дорожную сеть Кисловодска.

«Дальше все зависит от нашей настойчивости и упорства», — сказал губернатор.

Он напомнил, что в рамках комплексного плана развития города на 2017 год запланировано выделение 932 млн рублей федеральных средств, весь план оценивается до 2029 года в объеме около 78 млрд рублей.

«Сегодня органы исполнительной власти задействованы в проведении мероприятий. Эти задачи берут себе под отчет», — сказал он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае определен порядок действий по реализации плана комплексного развития города-курорта Кисловодска до 2030 года. Перед Новым годом глава правительства России Дмитрий Медведев подписал перечень мер по комплексному развитию курортного города региона Кавказских Минеральных Вод, объём финансирования которого оценивается в 78 миллиардов рублей.

Программа включила в себя 82 мероприятия. Они помогут развить медицинский и санаторно-курортный потенциал города, инфраструктуру массового отдыха и благоустройства города, сохранение историко-культурных объектов, реконструкцию и строительство объектов образования, физической культуры и спорта.

Также предполагается развитие транспортной инфраструктуры, снижение антропогенной нагрузки, улучшение экологической обстановки города, развитие систем инженерной и коммунальной инфраструктуры, продвижение туристско-рекреационного потенциала города.

Напомним, комплексный план развития города до 2030 года разработан по поручению президента РФ. Развитие Кисловодска и Национального парка находятся на личном контроле спикера верхней палаты парламента России Валентины Матвиенко.