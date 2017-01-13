Саратов, 13 января, 2017, 12:16 — ИА Регнум. В законную силу вступил приговор суда в отношении жителей Саратовской области Сергея Шмадченко 1986 г.р., и Сергея Лежнева 1985 г.р. при попытке транспортировки на личном автомобиле боеприпасов и взрывчатых веществ — 41 взрыватель ручных гранат дистанционного действия (УЗРГМ), 25 гранат Ф-1 и 3,7 кг тротилгексогена, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ региона.

Normanlaw.ru Вынесение приговора

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору») и ч.1 и 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

В марте 2016 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий Шмадченко и Лежнев были задержаны сотрудниками УФСБ России по Саратовской области при попытке транспортировки на личном автомобиле боеприпасов и взрывчатых веществ. Изъятые оперативниками 41 взрыватель ручных гранат дистанционного действия (УЗРГМ), 25 гранат Ф-1 и 3,7 кг тротилгексогена мужчины перевозили с целью дальнейшего сбыта.

Сергею Шмадченко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц, Сергею Лежневу — 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Уголовное дело расследовалось Следственным отделом Управления.