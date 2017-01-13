Магас, 13 января, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Бывшего начальника отдела вневедомственной охраны ОМВД в Карабулаке подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. 45-летнего полицейского заключили под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе Следственного комитета по Ингушетии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арест

Основаниями для возбуждения уголовного производства стал факт нарушения сотрудников полиции закона, который был совершен еще пять лед назад. Как установило следствие, 30 декабря 2011 года подозреваемый, будучи в должности начальника ОВО ОМВД России по городу Карабулак издал приказ о назначении на должность кассира 33-летней местной жительницы. Спустя два с половиной года злоумышленник уволил ее в связи с сокращением штатной численности.

Однако стало известно, что женщина в указанной должности не работала ни дня. Этот факт был обнаружен после проведения проверки.

На время ведения следствия, в котором предстоит установить все обстоятельства совершенного преступления, в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной 2016 года вИнгушетии был осужден бывший начальник следственного управления МВД по республике Башир Хамхоев. Он обвинялся в незаконном получении выплат на жилье. Сотрудник полиции предоставил в жилищно-бытовую комиссию МВД заведомо ложные сведения и, получив государственный жилищный сертификат на сумму около 6,5 млн рублей, приобрел себе и брату домовладение в городе Карабулаке.