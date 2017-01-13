Москва, 13 января, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Российская сторона готова провести у себя встречу лидеров Израиля и Палестины с целью переговоров по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил 13 января министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В ходе встречи с генеральным секретарем Исполкома Организации освобождения Палестины Саибом Арикатом глава российского МИД отметил, что Москва готова провести встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера Палестины Махмуда Аббаса. Он отметил, что подобные переговоры необходимо было провести уже давно.

«Мы еще в сентябре прошлого года были готовы принять в Москве лидеров Израиля и Палестины, готовы и в настоящий момент, когда они смогут подтвердить свою готовность», — приводит слова Лаврова ТАСС.