Гатчина, Ленинградская область, 13 января, 2017, 12:17 — ИА Регнум. В Гатчинском районе Ленинградской области уже неделю продолжаются масштабные поиски шестилетнего мальчика, вышедшего погулять с собакой утром 7 января в городе Коммунар и без вести пропавшего. К поискам привлечены сотрудники различных силовых ведомств и волонтеры, однако пока ребенок не найден, сообщило 13 января Следственное управление СКР по Ленобласти.

skeeze Водолаз

В связи с безвестным исчезновением ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, одной из которых является несчастный случай вблизи реки Ижора, поскольку очевидцы наблюдали прогулку ребенка с собакой вдоль берега реки», — отметили в органах СКР.

В реке тело ребенка ищут водолазы не только подразделений МЧС, но и Минобороны России. Как сообщалось, уже к 9 января ими было обследовано более 800 метров устья реки Ижора.

Кроме того, с участием волонтеров организован поквадратный поиск на территории, разыскиваются и анализируются записи видеорегистраторов автомобилей, двигавшихся вблизи места происшествия.

Поиски пропавшего ребенка и установление всех обстоятельств произошедшего продолжаются, ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя СУ СКР по Ленинградской области.

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Как сообщалось, утром 7 января мальчик вышел с собакой во двор по улице Бумажников в городе Коммунар, но домой не вернулся. Мальчик был одет в шапку-ушанку, синие валенки и горнолыжный костюм. Позже собака была обнаружена у дома, где живет семья мальчика.

Родители мальчика пояснили, что отпустили его погулять с собакой, приучая к самостоятельности. Через 10 минут отец ребенка вышел во двор, но сына уже там не было. Самостоятельные поиски мальчика родственниками оказались тщетны, после чего они обратились в правоохранительные органы.