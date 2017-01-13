Пекин, 13 января, 2017, 12:13 — ИА Регнум.

По результатам 2016 года, Китай нарастил импорт нефти на 13,6%, то есть до 381 млн тонн топлива по сравнению с итогами 2015 года. Об этом стало известно сегодня, 13 января, из документа Главного таможенного управления Китая.

ptra Нефть

Разница в объемах импорта нефти 2015 и 2016 годов для КНР составила 45,52 млн тонн. Так, если в 2015 году Китай закупил 335,38 млн тонн сырой нефти, то в 2016 году — 381 млн тонн. Причем только за декабрь прошлого года КНР импортировала 36,38 млн тонн топлива.

Напомним, с январе по октябрь 2016 года средняя стоимость тонны нефти для Китая сократилась на $119 до $297 за тонну. Главным поставщиком топлива в КНР стала Россия, экспортировавшая в период с января по октябрь 42,83 млн тонн, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Средняя стоимость тонны нефти из России составила $311, это на $112 меньше, чем раньше.

На втором месте по экспорту нефти в Китай — Саудовская Аравия. За январь — октябрь королевство поставило в Китайскую Народную Республику 42,72 млн тонн нефти. Прирост — 0,7%. За эти поставки Саудовская Аравия выручила $12,71 млрд. Однако, несмотря на увеличение объемов экспорта в этот регион, выручка сократилась на 29,5% по сравнению с тем же периодом 2015 года, так как тонна саудовской нефти подешевела для Китая с $298 до $127.

В период с января по октябрь 2016 года наблюдался также прирост объемов экспорта нефти в КНР из Анголы, Омана и Ирака. Ангола поставила на 12,1% больше — 36,85 млн тонн нефти за $11,45 млрд (-17,9%). Оман экспортировал в этот регион 28,47 млн тонн, то есть на 8,1% больше, за $8,81 млрд (-26,2%). Ирак продал Китаю на 14,7% больше нефти — 30,22 млн тонн — за $8,65 млрд (-20,2%).

Что касается объемов внешней торговли Китая в целом, то импорт страны по итогам 2016 года упал до $1,58 трлн (на 5,5%), экспорт до $2,09 трлн (на 7,7%). Общий объем внешней торговли сократился за 12 месяцев прошлого года на 6,8% и составил $3,68 трлн. Таким образом, 2016 год стал для Китая довольно нестабильным: в первом квартале наблюдалось сокращение торговли, во втором — стабилизация ситуации, в третьем и четвертом — рост внешней торговли. Нормализация ситуации произошла благодаря мерам правительства, отметили в Главном таможенном управлении КНР.

Если говорить о российско-китайском товарообороте в целом в 2016 году, то он вырос на 2,2% и составил $69,52 млрд. Объем поставок китайских товаров в Россию составил $37,3 млрд, что на 7,3% больше по сравнению с 2015 годом. Импорт российских товаров в КНР, напротив, сократился на 3,1% и составил $32,22 млрд.

Отметим, что Китай до 90-х годов обеспечивал энергоресурсами не только себя, но и своих соседей — Южную Корею и Японию. Однако с 1993 года КНР переместилась из группы поставщиков энергоресурсов в группу закупщиков, став нетто-импортёром нефти, а ещё через десять лет — в 2003 году она заняла второе место в мире после США по импорту нефти.