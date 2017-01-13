Курган, 13 января, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Оптимизировать муниципальные образования, чтобы сократить число чиновников и высвободить финансы для благоустройства районов Курганской области предложил губернатор Курганской области Алексей Кокорин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

«Зачем в двух—трех селах, расположенных друг от друга в полутора километрах, содержать отдельные администрации? Разумнее объединить их под руководством одной», — впервые о своих намерениях заявил глава Зауралья в октябре 2016 года.

В декабре Алексей Кокорин отмечал: «Вопрос оптимизации муниципальных образований Курганской области назрел. Мы ежегодно проводим мониторинг ситуации — анализ обеспеченности сельских территорий: у 78% поселений не хватает средств на выплату заработной платы работникам администрации. Сейчас в регионе изучают практику других субъектов по объединению нескольких сельских поселений в городские округа. Самое главное условие оптимизации — обязательное согласование этого вопроса с жителями муниципалитетов. Это будет делаться только при условии, что все сэкономленные средства будут оставаться в районе и направлены на развитие, реализацию проектов и решение значимых вопросов».

Оптимизировать количество муниципалитетов в Зауралье рекомендовал и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

В ходе визита в Белозерский район 12 января Алексей Кокорин обсудил итоги 2016 года и планы на 2017 год по социально-экономическому развитию муниципального образования. По информации главы Белозерского района, по итогам прошлого года собственные доходы района выросли на 7% или на 4 млн рублей и составили 68 млн.

«Работы по наращиванию собственных доходов необходимо продолжить и в 2017 году. Посмотрите, какие у вас есть ресурсы. Проанализируйте возможности по оптимизации числа муниципальных образований без ущерба интересов сельских жителей. Все сэкономленные за счет оптимизации средства останутся в районе, и вы сможете направить их на развитие и благоустройство», — предложил губернатор Зауралья главе района стать первопроходцем в административной реформе.

Отметим, в Белозерском районе — 19 сельсоветов. Численность населения всего района — 15 тысяч человек. То есть на 780 белозерцев приходится по целой администрации.