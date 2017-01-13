Бангкок, 13 января, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Honda Automobile (Thailand) планирует увеличить производство автомобилей в текущем году на 10% до 220 тыс. единиц, сообщает 13 января Bangkok Post.

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«Я думаю, что нет никаких негативных факторов для автомобильной промышленности в 2017 году. В следующем году общий рынок легковых автомобилей, по нашим прогнозам, составит около 800 тыс. единиц», — сказал исполнительный директор Honda Automobile (Thailand) Питак Пруиттисарикорн.

Тем не менее, Питак выразил озабоченность по поводу мрачных перспектив экспорта транспортных средств, в связи со сложными экономическими условиями во многих странах мира, особенно в странах, бюджет которых зависит от продажи нефти.

Напомним, в 2016 году в Таиланде уровень продаж автомобилей Honda составил 107 тыс. 342 единицы. Общий уровень продаж компании Honda сократился на 4% до 767 тыс. автомобилей.

Компания Honda Motor владеет двумя заводами в городах Аюттхая и Прачинбури с годовой производственной мощностью 300 тыс. и 120 тыс. автомобилей соответственно.