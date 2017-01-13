Саратов, 13 января, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Вступил в законную силу приговор суда в отношении жителя Саратовской области — руководителя ООО ПКФ «Строй Комплекс» Дмитрия Яковлева, который признан виновным в совершении преступления по уголовной статье «Незаконное получение кредита», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ региона.

Inforesist.org Сотрудник ФСБ

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Саратовской области установлено, что в 2012 году Яковлев путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии своего предприятия незаконно получил в АО «Россельхозбанк» кредит на сумму 15 млн рублей, в результате чего финансовому учреждению с 100% государственным участием был причинен крупный ущерб.

Стоит отметить, что Яковлев уже был осужден в 2015 году по ч.4 ст.159 УК РФ за совершение мошеннических действий, подчеркнули в ведомстве.

Приговором Балаковского районного суда Яковлеву назначено наказание в виде лишение свободы сроком на 3 года колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.