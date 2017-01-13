Анкара, 13 января, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Турецкие парламентарии высказались в поддержку внесения в конституцию поправок, расширяющих полномочия президента страны. Об этом 13 января сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Парламент одобрил основные положения законопроекта, в соответствии с которым президентская форма правления придет на смену парламентской, существующей в Турции с 1923 года. Поправки наделяют главу государства правом издавать указы, назначать глав министерств и выносить на референдум вопросы по изменению конституции. Также президент не будет обязан прекращать членство в партии, что требуется в настоящее время.

После принятия законопроекта он будет вынесен на всенародное голосование. Однако если поправки поддержат 367 членов Национального собрания, референдум может не потребоваться. Авторами проекта стали представители правящей Партии справедливости и развития, главой которой явялется премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.