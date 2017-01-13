Ржев, Тверская область, 13 января, 2017, 11:55 — ИА Регнум. В поселке Верхний Бор Ржеве Тверской областью в новогодние праздники замерзла водонапорная башня, вода перестала поступать в котельную, в результате жители двух многоквартирных домов остались в мороз без отопления. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР 13 января, по данному факту организовано проведение доследственной проверки.

Shchetinin.net Водонапорная башня

Проверку следователи проводят в связи с публикациями в СМИ. В частности, сообщалось, что в дни новогодних праздников в Верхний Бор города Ржева Тверской области замерзла местная водонапорная башня. Вода перестала поступать в котельную и отопительные системы, и без тепла остались жители двух многоквартирных домов — это при том, что в первую новогоднюю неделю в регион пришли сильные, до — 35 градусов, морозы.

«Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СКР.

По данным местных СМИ, 12 января в дома, оставшиеся без отопления, начало подаваться тепло: для возобновления подачи воды установили новый насос, в котельной поселка Верхний Бор ведутся работы по ремонту двух котлов из четырех, в домах отогрели, а кое-где и заменили стояки.