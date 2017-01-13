Рига, 13 января, 2017, 11:54 — ИА Регнум. В вопросе синхронизации системы ЛЭП Прибалтийских государств с Западной Европой, Латвия поддерживает вариант соединения через Польшу, заявил после состоявшихся 12 января встреч с латвийским премьер-министром Марисом Кучинскисом, председателем парламента Инарой Мурниеце и президентом Раймондсом Вейонисом литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис, сообщает BNS.

zrenate ЛЭП

«Здесь нет никаких дискуссий и споров, мы понимаем, что это общий, стратегический проект, и мы говорили о его актуальности не только для Балтийских стран, но и для Евросоюза. Если говорить о стратегическом существовании и финансировании проекта, о направлении, которое должна принять эта смычка, то здесь мы говорили действительно в один голос. Коллега (Кучинскис) в ближайшее время направится в Варшаву, и там этот вопрос будет обсуждаться», — заявил Сквярнялис.

Напомним, страны Прибалтики до 2025 года договорились отключиться от энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва), в котором синхронизированы также электроэнергетические системы России и Белоруссии. Литва выступила за синхронизацию через Польшу, однако Эстония выступает за идею синхронизации через Финляндию.