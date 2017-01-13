Падение эффективности госинвестиций очень серьёзное — Голикова
Москва, 13 января, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Эффективность государственных инвестиций в России снижается, хотя государство выделяет достаточно средств на инвестиционные проекты. Об этом сегодня, 13 января, заявила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.
«Казалось бы, в кризисные периоды времени 2014, 2015, 2016 годов государство выделяет средства на инвестиции, но что в реальности с ними происходит? В реальности с ними происходит достаточно серьезное неосвоение, достаточно серьезное падение эффективности государственных инвестиций», — сказала Голикова.
По её словам, по предварительным оперативным итогам 2016 года, государственные инвестиции, или как их принято называть, федеральные адресные инвестиционные программы, были исполнены на беспрецедентно низком уровне.
«Если это в реальное выражение переводить, то из 501 объекта, которые подлежали вводу в 2016 году, на 1 декабря введено всего 73 объекта», — уточнила Голикова. Такой результат, по мнению главы Счетной палаты, объясняется неэффективностью государственного управления.
Как сообщает ИА REGNUM, с 12 по 14 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума принимают участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.