Москва, 13 января, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Эффективность государственных инвестиций в России снижается, хотя государство выделяет достаточно средств на инвестиционные проекты. Об этом сегодня, 13 января, заявила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Казалось бы, в кризисные периоды времени 2014, 2015, 2016 годов государство выделяет средства на инвестиции, но что в реальности с ними происходит? В реальности с ними происходит достаточно серьезное неосвоение, достаточно серьезное падение эффективности государственных инвестиций», — сказала Голикова.

По её словам, по предварительным оперативным итогам 2016 года, государственные инвестиции, или как их принято называть, федеральные адресные инвестиционные программы, были исполнены на беспрецедентно низком уровне.

«Если это в реальное выражение переводить, то из 501 объекта, которые подлежали вводу в 2016 году, на 1 декабря введено всего 73 объекта», — уточнила Голикова. Такой результат, по мнению главы Счетной палаты, объясняется неэффективностью государственного управления.

Как сообщает ИА REGNUM, с 12 по 14 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума принимают участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.