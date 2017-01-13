Ставрополь, 13 января, 2017, 11:50 — ИА Регнум.



Ben_Kerckx Свалка мусора

В 2017 году Ставропольский край сформирует схему расположения полигонов ТБО. Это задача, которую ставят перед собой региональные власти в 2017 году. Об этом заявил 13 января на пресс-конференции в Ставрополе глава региона Владимир Владимиров, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Без этого нет инвестиций в эту отрасль», — прокомментировал глава края.

Второй экологической задачей региона на будущий год глава края назвал необходимость «вернуться к закону о Кавминводах и закрепить статус недр Кавминвод как основу для развития этого региона».

Напомним, в Ставропольском крае еще в минувшие годы была разработана территориальная схема обращения с отходами, сообщало ИА REGNUM . Она предполагает создание 15 перегрузочных станций для начальной переработки мусора и 2 межмуниципальных центра утилизации.

Это стало первым этапом подготовки региона к переходу к новым правилам обращения с отходами, которые утверждены на федеральном уровне.

Подготовлена законодательная база для создания регионального оператора по утилизации мусора. Сейчас ведутся сезонные замеры накопления ТКО.

Напомним, к 2019 году новые нормативы утилизации мусора олжны быть введены во всех регионах России.