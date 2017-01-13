Москва, 13 января, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Законопроект о правовом статусе онлайн-кинотеатров Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января. «Не очень корректное название, мы пытаемся отрегулировать аудиовизуальное сервисы», — уточнил автор инициативы депутат Андрей Луговой (ЛДПР).

Udachny.ru Билеты

Речь идет о сервисах, монетизирующих свои услуги за счет просмотра рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории России, либо предоставляющие видеоконтент отечественному потребителю по подписке (за плату).

Стратегия

«Через аудиовизуальные сервисы можно влиять на умы наших граждан», — указал Луговой. «Главная задача — навести порядок в области, понять, кто вещает, и зарегистрировать», — сказал депутат. «Мы не должны забывать о нашей информационной безопасности», — подчеркнул Луговой.

С такой позицией согласен и профильный комитет Госдумы. «Интернет — стратегически важная сфера, понятно желание авторов серьезно оценивать игроков аудиовизуального рынка», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Подорожает ли «билет»?

Автор законопроекта уверен, что принятие закона не приведет к подорожанию услуг для пользователей. «Не удорожает», — заявил Луговой, отвечая на вопросы депутатов. «Мы четко понимаем правила игры, которые существуют на этом рынке», — заверил депутат.

Коммерческий интерес

В КПРФ усмотрели коммерческий интерес в принятии законопроекта. «Это коммерческие интересы структур, которые заинтересованы этот рынок для себя подмять», — отметил депутат Алексей Куринный. В частности, по словам депутата, «есть АФК-система, это владелец МТС, ряда СМИ, она активно занимается скупкой этих активов». «Введение новых ограничений в виде ограничения иностранного участия — это как раз четкое лоббирование интересов этой компании, может, еще ряд компаний существует, которые хотят на рынке занять ведущее положение», — полагает парламентарий.

Кого коснется?

Кроме онлайн-кинотеатров законопроект может коснуться и Youtube. В ходе обсуждения депутат Куринный обратил внимание на формулировку законопроекта — инициатива не коснется сервисов с «преимущественно пользовательским» контентом», — отметил он, указав на то, что раскрытие понятия «преимущественно» будет отдано правительству РФ. Как будет прописано в подзаконном акте — так и будет ясно, распространится или нет.

Ограничения

Предлагается ограничить иностранное участие (иностранный контроль) над организаторами онлайн кинотеатров, доступ к которым ежедневно в течение месяца составляет более 100 тыс. пользователей из России либо более 20 тыс. из одного конкретного региона. Размер иностранного капитала не должен превышать 20%.

Аудиовизуальные сервисы, отвечающие требованиям законопроекта, подлежат включению в реестр аудиовизуальных сервисов. При этом прописаны и исключения из требований.

Кроме того, для обеспечения и защиты прав и законных интересов граждан устанавливается запрет на использование аудиовизуального сервиса для совершения уголовно наказуемых деяний; для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну; для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм; других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, и иной запрещенной в Российской Федерации информации.

Прописана процедура удаления по требованию пользователя распространяемой с нарушением законодательства информации, являющейся недостоверной, содержащей сведения о частной жизни гражданина, а также сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию.

Законопроект также вводит обязанность классификации и маркировки распространяемого аудиовизуальным сервисом контента в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Максимальный штраф за несоблюдение установленных требований предусмотрен в размере 500 тыс. рублей.