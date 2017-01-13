Рига, 13 января, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Половина крупных компаний Латвии готова предоставить работу беженцам, однако малые предприятия менее отзывчивы, свидетельствуют результаты опроса проведенного центром исследования рынка и общественного мнения SKDS, по заказу банка Citadele, сообщает портал Mixnews.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По итогам опроса, в целом в бизнес-среде Латвии к беженцам с Ближнего Востока и из Северной Африки доминирует отрицательное отношение — 74% предпринимателей скорее не станут предлагать работу соискателям убежища, рассказала представитель по внешней коммуникации банка Байба Абелниеце.

В ходе опроса выяснилось, что самыми отзывчивыми являются крупные предприятия (от 250 и больше работников) — 56% из них готовы предложить работу и беженцам. Сравнительно дружелюбно к беженцам относятся компании с численностью от 50 до 249 работников — 41% таких предприятий готовы дать работу лицам, ищущим убежище. В категории предприятий от 10 до 49 работников принять на работу беженцев готовы 29% предпринимателей, а в группе малых предприятий (до 10 работников) — только 14%.

Также выяснилось, что наиболее приветливо к беженцам относятся производители — работу лицам, ищущим в Латвии убежище, готово дать каждое четвертое производственное предприятие. Принять на работу беженцев в сфере торговли и услуг готовы соответственно 15% и 14% предпринимателей. В свою очередь в строительной отрасли дать работу беженцам согласились бы 11% коммерсантов.

В региональном разрезе самые высокие шансы беженцы имеют в Видземе и Земгале, где готовность принять их на работу выразили 26% предприятий. В свою очередь в Курземе и Рижском регионе дать работу лицам, ищущим убежище, согласились бы 16% предпринимателей. Меньше всего шансов устроиться на работу беженцы имеют в Риге и Латгалии, где предложить им работу готовы соответственно 14% и 6% предпринимателей.

Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш рассказал, что по данным исследования, проведенного ранее, 66% предпринимателей негативно оценивают доступность рабочей силы в Латвии. «В то же время надо понимать, что из-за сложившейся демографической ситуации доступность рабочей силы в ближайшие годы точно не улучшится, поэтому нужно думать о том, как вовлечь в рынок труда по возможности больше людей. В данном контексте вовлечение беженцев в рынок труда является очень важным аспектом, но, с другой стороны, количество лиц, ищущих в Латвии убежище, крайне мало, к тому же, у предпринимателей нет соответствующего опыта, поэтому их осторожность в этом вопросе вполне объяснима», — добавил представитель банка. Аболиньш считает, что крупные предприятия более открыты по отношению к беженцам и охотнее готовы принять на работу лиц, ищущих убежище, так как могут предложить работу, не требующую хорошего знания языка.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за 2016 год в Государственном агентстве занятости Латвии зарегистрировались 33 человека со статусом беженца или альтернативным статусом — 18 из них получают поддержку от государства, заявила директор агентства Эвита Симсоне. Она также уточнила, что на сегодняшний день работу смог найти только один человек. Главной проблемой искатели убежища считают требования по знанию государственного языка. Кроме того, как отмечает Симсоне, различается отношение работодателей к беженцам.

Напомним, по последним данным Управления по делам гражданства и миграции, Латвия приняла в рамках программы перемещения ЕС 169 человек, из них статус беженца получили десять, альтернативный статус — 59 человек.

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