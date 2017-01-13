Москва, 13 января, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Сокращение дефицита госбюджета в 2016 году связано не с тем, что правительство РФ сокращало расходы, а с другими факторами. Одним из них могло стать получение в бюджет дополнительных доходов от выросшей цены на нефть, а также от приватизации 19.5% акций «Роснефти». Другим фактором могло стать то, что спад ВВП на самом деле оказался ниже запланированного, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Klemenchukov Два рубля

«Напомним, что ожидания разных государственных ведомств по динамике ВВП в 2016 году разнятся — от — 0.3% до — 0.6%. Министр финансов не озвучил оценку динамики ВВП России за прошлый год, однако, на Гайдаровском форуме обнародовались сделанные экспертами оценки снижения ВВП в 2016 году на 0.5%», — пояснила Мильчакова.

«Данное небольшое сокращение дефицита государственного бюджета могло стать результатом более умеренного понижения ВВП, чем ожидало правительство. Данная статистика, если будет подтверждена, может оказать умеренно позитивное воздействие на курс рубля к доллару и евро», — считает эксперт.

Добавим, по мнению министра финансов Антон Силуанов, дефицит федерального бюджета в 2016 году мог оказаться ниже запланированного и составить 3.56% от ВВП по сравнению с 3.7% от ВВП, которые были заложены в бюджете на 2016 год.