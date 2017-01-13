Москва, 13 января, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Минфин РФ дорабатывает предложения по увеличению минимальной розничной цены (МРЦ) на водку, цифра в 219 рублей за пол-литра была предварительной. Об этом сегодня, 13 января, заявил министр финансов Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.

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«Опубликование вчера на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов проекта приказа Минфина, который предусматривает увеличение минимальной розничной цены на водку до 219 рублей за 0,5 литра, было преждевременным», — сказал Силуанов.

«Окончательных предложений о том, насколько необходимо увеличивать минимальную цену на водку в связи с увеличением акциза с 1.01.2017 года, еще не выработано, идет обсуждение. В ближайшее время проект приказа будет опубликован», — добавил министр.

Напомним, минимальная розничная цена на водку с 1 февраля 2015 года была установлена Росалкогольрегулированием на уровне 185 рублей за 0,5 литра, до этого она составляла 220 рублей. С 13 июня 2016 года минимальная цена повышена на 5 рублей — до 190 рублей.

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Как сообщает ИА REGNUM, с 12 по 14 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума принимают участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.