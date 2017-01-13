Чебоксары, 13 января, 2017, 11:34 — ИА Регнум. В Чувашии число коррупционных преступлений снизилось, но при этом втрое вырос установленный следствием ущерб. Изменилась и структура коррупционных преступлений: на первом месте по числу дел — взяточничество, которое было в 2015 году на второй позиции. Число преступлений этой направленности возросло с 47 до 54. На второй позиции — преступления по фактам мошенничества с использованием служебного положения, число которых выросло с 34 до 51. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном СУСК по итогам 2016 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

В 2016 году в Чувашии возбуждено 241 уголовное дело о коррупции (в 2015 году — 322 дела), установлена причастность к совершению преступлений 117 лиц. В суды направлено 95 уголовных дел (в 2015 году — 91), по которым собраны доказательства совершения около 200 эпизодов преступлений коррупционной направленности (в 2015 году — 266).

В отличие от 2015 года, изменилась структура коррупционных преступлений. Чаще всего в прошлом году возбуждались уголовные дела о получении взятки (54 дела), на втором месте — по фактам мошенничества (в том числе при получении выплат) с использованием служебного положения (51 уголовное дело), на третьем — по фактам коммерческого подкупа и служебного подлога (по 35 дел). 22 дела заведено по фактам злоупотребления полномочиями, 18 дел — в связи с присвоением или растратой с использованием служебного положения, 17 дел — по фактам дачи взятки.

Самым резонансным делом по факту получения взятки в 2016 году завершилось обвинительным приговором в отношении бывшего руководителя Государственной службы занятости населения Чувашии Сергея Викторова. По версии следствия, в августе и декабре 2015 года в Чебоксарах и Москве злоумышленник получал взятки от сотрудников двух коммерческих организаций, специализирующихся на поставках продуктов программного обеспечения. Размер взяток составлял от 14 до 100 тыс. рублей — всего незаконно получено 244 тыс. рублей. Средства предназначались за оказание фирмам содействия в заключении государственных контрактов. Следствие установило 70 государственных контрактов, заключённых с данными компаниями, на общую сумму более 3,5 млн рублей. В декабре 2016 года приговором Ленинского районного суда Чебоксар ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 600 тыс. рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году больше всего дел было возбуждено по фактам служебного подлога (77 дел), взяточничества (47 дел), злоупотребления должностными полномочиями (39 дел), коммерческого подкупа и мошенничества (по 34 дела), присвоении и растрате (33 дела).

«Результаты свидетельствуют о том, что коррупция существует не только среди должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, но и в никак не связанных с властью организациях: коммерческих структурах и даже общественных объединениях», — говорят в следственном управлении.

Установленный следствием ущерб от коррупции, причиненный интересам общества и государства, по направленным в 2016 году в суд уголовным делам оценивается на сумму более 87 млн рублей, что в 3раза больше аналогичного показателя за 2015 год, когда он составлял 28,7 млн рублей. Принятыми следователями мерами удалось возместить 8,5 млн рублей.

В целях обеспечения возможности возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступлений указанной категории, следователями шире применялась такая мера процессуального принуждения, как арест имущества, в том числе квартир, автомобилей, земельных участков, жилых домов. В 2016 году стоимость арестованного по ходатайству следователей имущества составила 32,5 млн рублей (в 2015 году — 24 млн рублей, в 2014 году — более 16 млн рублей). В том числе арестовывалось имущество, которое фигуранты уголовных дел переоформляли на своих родственников. Так, например, по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений в Моргаушском районе, в результате чего был причинен ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей, наложен арест на земельный участок, который обвиняемый переоформил на свою родственницу уже после возбуждения уголовного дела.

За совершение коррупционных преступлений в 2016 году на скамье подсудимых оказались 17 должностных лиц органов местного самоуправления (в 2015 году — 15, в 2014 году — 14), в том числе пять депутатов и семь глав муниципалитетов. Им инкриминировано совершение 41 эпизода противоправных действий (в 2015 году — 33). По обвинению в коррупции в прошлом году перед судом предстали 11 представителей власти (в 2015 году — 12, в 2014 году — 17), им предъявлено обвинение в совершении 34 преступлений коррупционной направленности (в 2015 году — 30).