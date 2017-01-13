Москва, 13 января, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Новая пенсионная система в России позволит освободить в бюджете средства на медицину. Об этом сегодня, 13 января, заявил министр финансов Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Если мы примем стратегию совершенствования пенсионной систем, такая стратегия позволит нам совершить маневр внутри бюджета и больше средств направлять в здравоохранение. Потому что для пенсионеров более важно получать более качественные услуги в здравоохранении, чем даже получать небольшую прибавку к пенсии», — считает Силуанов.

Напомним, на выплату пенсий в 2017 году выделяется 7 трлн рублей

Как сообщает ИА REGNUM, с 12 по 14 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума принимают участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.