Токио, 13 января, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor Corporation отзовет в США еще 543 тыс. автомобилей из-за дефектных подушек безопасности компании Takata Corp., сообщает 13 января Associated Press.

Пресс-служба завода Toyota в Санкт-Петербурге Завод Toyota

Представители Toyota заявили, что будут отозваны различные модели седанов и внедорожников 2006 — 2012 годов выпуска, включая Corolla, Corolla Matrix, Toyota Yaris, 4Runner, Sienna и некоторые модели Lexus.

Напомним, нагнетательные устройства подушки безопасности Takata содержат нитрат аммония, который может взорваться при высоких температурах. В США и некоторых других странах уже зарегистрированы 16 смертей из-за подобных дефектов, около 180 человек получили ранения.

В октябре прошлого года стало известно, что Toyota отзывает около 5,8 млн машин в Японии, КНР, Европе и других странах из-за дефектных подушек безопасности компании Takata Corp.