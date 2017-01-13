Ярославль, 13 января, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Стая из двух матерых и трех молодых волков орудует в пригороде Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Ярославском областном обществе охотников и рыболовов.

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Серые хищники совершили пять нападений на лосей. Следы стаи локализованы в границах ближайших к областному центру районов: Ярославского (село Ширинье), Гаврилов-Ямского (Степанчиково) и Борисоглебского (Титово).

«Егеря отследили эту стаю по следам. Вчера мы их обложили, но пока безуспешно. Но еще немного времени, и мы их отстреляем, бригада работает. Если им повезет, останется один из пяти волков. Стая характерна родственными связями: матерые — мама и отец, и трое молодых. В практике бывают стаи и по 15 волков. Недостреляли их в свое время, вот они с мая, с выводка начали тренироваться, обычно натаскивают молодых на пасущихся животных. На людей они могут напасть, только если очень голодные, большую опасность представляет бешенство», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM председатель Ярославского областного общества охотников и рыболовов Анатолий Дурандин.

По его словам, в области сейчас промышляют не менее 250 волчьих особей. Это больше, чем обычно. Анатолий Дурандин заверил корреспондента ИА REGNUM, что меры будут приняты и к весне в регионе останется не более 30 волков.