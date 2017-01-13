Ставрополь, 13 января, 2017, 11:24 — ИА Регнум.



Unique Hotels Отдыхающий в санатории

в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края открыт санаторий «Исток» стоимостью 50 млн долларов. Об этом заявил 13 января на пресс-конференции в Ставрополе глава региона Владимир Владимиров, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас ни один десяток лет не открывалось ни одного квадратного метра санаторно-курортного комплекса», — отметил губернатор. На этом фоне очень значимой оказалась новость об открытии нового санатория, стоимостью 50 млн долларов.

«Сегодня он заполнен на 100%. Это хороший сигнал и бизнесу (что это действительно хороший бизнес) и властям, что эту сферу нужно развивать!», — отметил губернатор.

Кроме того, достижением 2016 года он назвал достижения Ставрополья в сельском хозяйстве. Задачей на следующий год руководство края ставит рост производства мяса, молока, рост переработки.

Самое главное достижение — это рост населения края, считает глава края. Третий год подряд население растет. В этом году рост составил 3600 ставропольчан. Детей родилось больше на 300 человек.