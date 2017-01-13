Рязань, 13 января, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Примерно в 3 часа ночи 13 января в Рязани на улице Братиславской произошел прорыв теплосети. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, из-за аварии без тепла остались 15 домов и детский сад №30.

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Сотрудники МУП «РМПТС» определили место прорыва в половину четвертого ночи. По данным пресс-службы мэрии, уже в четыре часа ремонтная бригада начала устранять последствия повреждения.

«Ремонтные работы планируется завершить к 16:00 13 января», — сообщили в администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Рязани начался 19 сентября. Уже 5 октября в городе произошла одна из первых крупных аварий. Тогда из-за прорыва тепломагистрали на улице Советской Армии без отопления остались более ста жилых домов, а также три школы и девять детских садов.

При этом, по данным на лето 2016 года, изношенность теплосетей в городе составляет примерно 85%, на их замену необходимо примерно 11 млрд рублей.