Москва, 13 января, 2017, 11:18 — ИА Регнум. В течение минувших суток в Московском регионе выпало до 8 мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, передает 13 января НТВ.

Бобровский Г. М. Зима. Снег идет

Отмечено, что устранением последствий снегопада, начавшегося накануне, заняты свыше 40 тыс. человек. В работах задействовано 11 тыс. единиц специальной техники. В ряде районов мегаполиса сугробы выросли до 30 см.

По данным синоптиков, 13 января в столице будет облачно, ожидается небольшой снегопад и гололедица. В городе столбик термометра покажет −5…−7 градусов ниже нуля, в Подмосковье температура опустится до — 10 градусов.

Влияние циклона на регион сохранится и 14 января: погода станет теплее, но снег продолжит идти. К 16 января в Москве может выпасть до 15 мм осадков — это составляет около трети месячной нормы.