Ярославцы требуют вернуть парку статус особо охраняемой территоррии
Ярославль, 13 января, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Жители Ярославля требуют вернуть Петропавловскому парку статус особо охраняемой природной территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили ярославские градозащитники.
Председатель Ярославской экологической областной общественной организации «Зеленая ветвь» Лидия Байкова направила в Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области заявку о придании Петропавловскому парку статуса региональной особо охраняемой природной территории в категории «туристско-рекреационные местности».
Эколог напоминает, что парк было отнесен к особо охраняемым природным территориям области еще в 1993 году решением Малого Совета областного Совета народных депутатов. А потом началась «правовая неразбериха»: в 1995 году указом президента был включен в состав памятника культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ярославской Большой мануфактуры». То есть парк являлся одновременно памятником природы регионального уровня и частью (базисом) федерального памятника культуры — ансамбля Ярославской Большой мануфактуры. И вот эта неразбериха дала возможность для маневра.
В 2007 году земельный участок, включающий в себя и Петропавловский парк, передан в аренду ООО «ГИЛСИ». А уже в январе 2008 года парк был исключен из перечня региональных ООПТ соответствующим постановлением Администрации Ярославской области, отмечает Лидия Байкова.
«Базис — земля, на которой расположен уникальный парк. Землю отдали в аренду недобросовестному арендатору, а парк, имеющий одновременно два статуса, вообще предпочли не замечать», — констатирует Лидия Байкова в своем обращении.
Она также напоминает, что Петропавловский парк — любимое место отдыха жителей Красноперекопского района и гордость всего Ярославля. И последние десять лет жители города вынуждены наблюдать за деградацией уникального исторического парка, не имея возможности нарушить права арендатора. Защитники Петропавловского парка и экологи убеждены, что возвращение парку статуса памятника природы сможет предотвратить застраивание уникального по красоте архитектурно-ландшафтного ансамбля. Особенно уместно это будет в 2017 году, объявленном Годом экологии и особо охраняемых природных территорий.
«Необходимо в судебном порядке добиться отмены постановления губернатора Вахрукова о новом списке особо охраняемых природных территорий Ярославля, в котором уже не значился Петропавловский парк. Исключить из ООПТ объект можно только по заключению государственной (и иных) экологической экспертизы. Её не было, значит, грубо нарушен ряд федеральных законов, а также ст. 42 Конституции РФ», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Лидия Байкова.