Ярославль, 13 января, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Жители Ярославля требуют вернуть Петропавловскому парку статус особо охраняемой природной территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили ярославские градозащитники.

Илья Бесхлебный Петропавловский парк

Председатель Ярославской экологической областной общественной организации «Зеленая ветвь» Лидия Байкова направила в Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области заявку о придании Петропавловскому парку статуса региональной особо охраняемой природной территории в категории «туристско-рекреационные местности».

Эколог напоминает, что парк было отнесен к особо охраняемым природным территориям области еще в 1993 году решением Малого Совета областного Совета народных депутатов. А потом началась «правовая неразбериха»: в 1995 году указом президента был включен в состав памятника культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ярославской Большой мануфактуры». То есть парк являлся одновременно памятником природы регионального уровня и частью (базисом) федерального памятника культуры — ансамбля Ярославской Большой мануфактуры. И вот эта неразбериха дала возможность для маневра.

В 2007 году земельный участок, включающий в себя и Петропавловский парк, передан в аренду ООО «ГИЛСИ». А уже в январе 2008 года парк был исключен из перечня региональных ООПТ соответствующим постановлением Администрации Ярославской области, отмечает Лидия Байкова.

«Базис — земля, на которой расположен уникальный парк. Землю отдали в аренду недобросовестному арендатору, а парк, имеющий одновременно два статуса, вообще предпочли не замечать», — констатирует Лидия Байкова в своем обращении.

Она также напоминает, что Петропавловский парк — любимое место отдыха жителей Красноперекопского района и гордость всего Ярославля. И последние десять лет жители города вынуждены наблюдать за деградацией уникального исторического парка, не имея возможности нарушить права арендатора. Защитники Петропавловского парка и экологи убеждены, что возвращение парку статуса памятника природы сможет предотвратить застраивание уникального по красоте архитектурно-ландшафтного ансамбля. Особенно уместно это будет в 2017 году, объявленном Годом экологии и особо охраняемых природных территорий.

«Необходимо в судебном порядке добиться отмены постановления губернатора Вахрукова о новом списке особо охраняемых природных территорий Ярославля, в котором уже не значился Петропавловский парк. Исключить из ООПТ объект можно только по заключению государственной (и иных) экологической экспертизы. Её не было, значит, грубо нарушен ряд федеральных законов, а также ст. 42 Конституции РФ», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Лидия Байкова.