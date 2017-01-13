Таллин, 13 января, 2017, 11:12 — ИА Регнум. В парламенте Эстонии прошел первое чтение законопроект, позволяющий убрать «забюрокраченность» процесса избавления фермерских хозяйств от сорняков типа овсюга. Об этом ИА REGNUM сегодня, 13 января, сообщили в канцелярии парламента Эстонии.

Иван Шишкин. Сныть-трава.Парголово. 1884-1885

Законопроект инициирован Министерством сельской жизни и направлен на уменьшение обязательных предварительных действий фермерами перед началом истребления сорняков, а также упорядочивание выдачи пособий на эту деятельность.

Сообщается, что овсюг — это трудноискоренимый, быстро распространяющийся сорняк, способный значительно снижать урожайность яровых культур, что приводит к существенному экономическому ущербу. Борьба с ним может быть успешной лишь в случае применения комплекса мер во всем сельскохозяйственном секторе. Существующий порядок не позволяет достаточно быстро препятствовать распространению овсюга, и его распространенность в Эстонии не снизилась.

Для более эффективной борьбы с трудноискоренимым сорняком будут отменены бюрократические обязанности для фермеров — сообщать об овсюге Департаменту сельского хозяйства и предварительно составлять программы борьбы с овсюгом. Вместо этого борьбу с опасным сорняком можно будет начинать, как только он появится на поле.

Поправки, касающиеся борьбы с овсюгом, вступят в силу 1 апреля 2017 года.