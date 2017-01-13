Краснодар, 13 января, 2017, 11:10 — ИА Регнум. В Краснодарском крае ощущается нехватка медицинского персонала в школах. Несмотря на то, что на сегодня укомплектованность специалистами медицинских кабинетов находится на достаточном уровне — 71,2%, территориально специалисты распределены неравномерно. Об этом на совещании с заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам заявила вице-губернатор Анна Минькова.

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Так, по словам заместителя главы региона, в крупных городах края картина относительно благополучна. Но есть и территории, в которых ситуация близка к критической, — это Абинский, Красноармейский, Туапсинский и Успенский районы.

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«Это ненормально, когда в школе нет врача. Врач в школе должен быть постоянно», — отметила Минькова, добавив, что необходимо продумать новые пути привлечения специалистов.

В ряде случаев оставляют желать лучше и условия работы. Есть и такие медкабинеты, которые не соответствует санитарным нормам — нет горячей воды, оптимального освещения, отдельных процедурных или прививочных кабинетов.

Еще один немаловажный вопрос — лицензирование кабинетов. На сегодня только 555 кабинетов получили лицензии по вакцинации, 309 — лицензии по проведению медицинских осмотров. Этот процесс полностью завершен только в восьми муниципалитетах края. Всего же в текущем году лицензии на оказание дополнительных медицинских услуг должны получить 976 школьных медкабинетов.

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Как сообщало ИА REGNUM, нехватка медицинского персонала в крае — проблема не новая. На начало 2015 года в Краснодарском крае не хватало более 10 тысяч врачей, среднего медицинского персонала — более 18 тысяч работников. Больше всего были востребованы педиатры, терапевты, анестезиологи-реаниматологи.