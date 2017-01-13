Москва, 13 января, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Глава благотворительного фонда «Справедливая помощь», врач и правозащитник Елизавета Глинка, или Доктор Лиза, погибшая при крушении над Черным морем самолета Минобороны Ту-154, будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом 13 января сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Отмечено, что похороны состоятся 16 января.

Kremlin.ru Елизавета Глинка

В конце декабря минувшего года председатель СПЧ Михаил Федотов предполагал, что Доктора Лизу похоронят на Новодевичьем кладбище. По его словам, там у семьи погибшей уже есть захоронение. СМИ сообщали, что на кладбище находится могила родителей супруга Елизаветы Глинки — Глеба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате ДНК-экспертизы останки Елизаветы Глинки были опознаны среди тел погибших, поднятых из воды. Кроме того, к настоящему моменту исследование позволило опознать более 70 погибших в авиакатастрофе. Итоги экспертизы сообщили родственникам погибших. Работы по идентификации останков продолжаются.

Напомним, утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны рухнул в Чёрное море спустя короткое время после вылета из Сочи. 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Это артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трех федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков, восемь членов экипажа.

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