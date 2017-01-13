Москва, 13 января, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Экс-прокурор Крыма, зампред комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Наталья Поклонская («Единая Россия») поздравила коллег с Днем работников прокуратуры и высказала пожелание украинским прокурорам, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

«Мне выпала честь стоять у истоков новой прокуратуры и вместе с коллегами отстоять офицерскую честь прокуратуры Республики Крым весной 2014 года. Здесь хотелось бы пожелать смелости и успехов коллегам из прокуратуры Украины в наведении порядка в стране и напомнить о преимуществе общечеловеческих ценностей над классовыми, для начала вернуться к расследованию дела по факту государственного переворота зимой 2014 года в Киеве», — сказала она.

Поклонская отметила мужество работников прокуратуры Крыма, проявленное ими после воссоединения Крыма с Россией. «Хочу отметить тех крымских прокуроров, которым хорошо известно, что такое служить верой и правдой, по чести и совести, во благо людей и Родины, несмотря ни на что, несмотря на угрозы, на шантаж, на трусость и подлые обвинения со стороны бывших коллег и друзей из соседнего государства. Я благодарна своим коллегам, с которыми мы прошли этот путь вместе и написали новую страницу многовековой истории нашей великой России и российской прокуратуры», — сказала депутат.

«Прокуратура является важнейшим органом защиты граждан практически по всем вопросам, начиная с самых мелких, бытовых, и заканчивая жизненно важными и нужными для страны в целом», — подчеркнула она, поздравляя коллег с трибуны Госдумы.