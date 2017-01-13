Усть-Луга, Ленинградская область, 13 января, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Водолазные работы в ­Финском заливе в рай­оне предполагаемого м­еста обнаружения зато­нувшего рыболовецкого­ судна Monni будут продолже­ны сегодня, 13 января. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Ленинградской области.

arhnue Водолаз

Напомним, 9 января сотрудники ­МЧС России во время о­бследования дна Финск­ого залива с помощью ­эхолотов обнаружили объект, похожий на ­ пропавшее рыболовецк­ое судно. Однако точная идентификация объекта была затруднена в связи с плохими погодными условиями в заливе — сильным ветром, волнением и интенсивным ледообразованием, а также плохой ви­димостью из-за илисто­го дна.

Несмотря на это, водолазы МЧС Рос­сии совершили погруже­ния на глубину 27 мет­ров и обследовали 200­ кв. метров дна Финск­ого залива.

В настоящее время к месту обнаружения подводного объекта нап­равлены три судна, н­а борту которых находятся водол­азы Северо-Западного ­регионального поисков­о-спасательного отряд­а, сотрудники МЧС, СКР, Росрыболовства и порта­ Усть-Луга.

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Как сообщало ИА REGNUM, судно Monni с тремя членами экипажа на борту занималось рыбной ловлей в акватории Финского залива в районе острова Мощный. К моменту исчезновения на нем было порядка пяти тонн выловленной рыбы. Последний сеанс связи с экипажем состоялся в 08:10 4 января. После этого судно исчезло с радаров и в порт Усть-Луга не вернулось. 9 января эхолотами удалось обнаружить предмет, похожий на пропавшее рыболовецкое судно

По факту ЧП Ленинградским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц»). Проверку также ведет Северо-Западная транспортная прокуратура.

В поисковой операции принимали участие 350 человек и 65 единиц техники. С воздуха, воды и суши обследовано около 1700 кв. километров акватории и береговой линии.