В районе предполагаемой гибели судна в Финском заливе работают водолазы
Усть-Луга, Ленинградская область, 13 января, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Водолазные работы в Финском заливе в районе предполагаемого места обнаружения затонувшего рыболовецкого судна Monni будут продолжены сегодня, 13 января. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Ленинградской области.
Напомним, 9 января сотрудники МЧС России во время обследования дна Финского залива с помощью эхолотов обнаружили объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно. Однако точная идентификация объекта была затруднена в связи с плохими погодными условиями в заливе — сильным ветром, волнением и интенсивным ледообразованием, а также плохой видимостью из-за илистого дна.
Несмотря на это, водолазы МЧС России совершили погружения на глубину 27 метров и обследовали 200 кв. метров дна Финского залива.
В настоящее время к месту обнаружения подводного объекта направлены три судна, на борту которых находятся водолазы Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда, сотрудники МЧС, СКР, Росрыболовства и порта Усть-Луга.
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Как сообщало ИА REGNUM, судно Monni с тремя членами экипажа на борту занималось рыбной ловлей в акватории Финского залива в районе острова Мощный. К моменту исчезновения на нем было порядка пяти тонн выловленной рыбы. Последний сеанс связи с экипажем состоялся в 08:10 4 января. После этого судно исчезло с радаров и в порт Усть-Луга не вернулось. 9 января эхолотами удалось обнаружить предмет, похожий на пропавшее рыболовецкое судно
По факту ЧП Ленинградским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц»). Проверку также ведет Северо-Западная транспортная прокуратура.
В поисковой операции принимали участие 350 человек и 65 единиц техники. С воздуха, воды и суши обследовано около 1700 кв. километров акватории и береговой линии.