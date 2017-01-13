Таллин, 13 января, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Поступление в 2017 году в соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) России более 1,5 тыс. образцов новейшего вооружения и военной техники связано с реформой Российской армии, которая идет с 2008 года. Об этом сегодня, 13 января, сообщило эстонское издание «Столица» со ссылкой на мнение члена комиссии по гособороне парламента Эстонии, бывшего командующего Силами обороны страны Антса Лаанеотса.

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По его словам, у России сейчас в работе долгосрочный план реформирования вооруженных сил, которое должно завершиться в 2020 году. Речь идет о плановой деятельности по улучшению боеспособности Российской армии, считает он.

Планы России по перевооружению именно Западного военного округа Лаанеотс назвал «непонятными». По его убеждению, НАТО и Эстония не дали никаких поводов для подобной реакции: «Обвинения российской прессы об агрессивности НАТО вызывают смех. Российский генштаб прекрасно знает, что альянс не способен напасть на восточного соседа за неимением необходимого для этого желания и количества войск. Находящиеся в Прибалтике батальонные тактические группы НАТО несопоставимы по боевым возможностям с находящимися в непосредственной близости от госграницы Эстонии и Латвии российскими дивизиями и бригадами».

По словам Лаанеотса, президент Владимир Путин «абсолютно непредсказуем, о чем говорят его действия на Восточной Украине и в Крыму. Он потерял всякое доверие всего Запада, и, я думаю, многих россиян тоже. А полное недоверие означает, что всегда надо быть готовыми к худшему». Именно поэтому эстонский парламентарий считает необходимым еще большее наращивание войск НАТО в Прибалтике. «Не знаю, может, президент Путин собирается воевать с НАТО? От подобной его деятельности остается именно такое впечатление», — заключил он.