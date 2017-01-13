Экс-глава Сил обороны Эстонии: Может, Путин собирается воевать с НАТО?
Таллин, 13 января, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Поступление в 2017 году в соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) России более 1,5 тыс. образцов новейшего вооружения и военной техники связано с реформой Российской армии, которая идет с 2008 года. Об этом сегодня, 13 января, сообщило эстонское издание «Столица» со ссылкой на мнение члена комиссии по гособороне парламента Эстонии, бывшего командующего Силами обороны страны Антса Лаанеотса.
По его словам, у России сейчас в работе долгосрочный план реформирования вооруженных сил, которое должно завершиться в 2020 году. Речь идет о плановой деятельности по улучшению боеспособности Российской армии, считает он.
Планы России по перевооружению именно Западного военного округа Лаанеотс назвал «непонятными». По его убеждению, НАТО и Эстония не дали никаких поводов для подобной реакции: «Обвинения российской прессы об агрессивности НАТО вызывают смех. Российский генштаб прекрасно знает, что альянс не способен напасть на восточного соседа за неимением необходимого для этого желания и количества войск. Находящиеся в Прибалтике батальонные тактические группы НАТО несопоставимы по боевым возможностям с находящимися в непосредственной близости от госграницы Эстонии и Латвии российскими дивизиями и бригадами».
По словам Лаанеотса, президент Владимир Путин «абсолютно непредсказуем, о чем говорят его действия на Восточной Украине и в Крыму. Он потерял всякое доверие всего Запада, и, я думаю, многих россиян тоже. А полное недоверие означает, что всегда надо быть готовыми к худшему». Именно поэтому эстонский парламентарий считает необходимым еще большее наращивание войск НАТО в Прибалтике. «Не знаю, может, президент Путин собирается воевать с НАТО? От подобной его деятельности остается именно такое впечатление», — заключил он.