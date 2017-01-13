Калуга, 13 января, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил полковника Александра Каширского начальником калужского регионального управления ФСБ России. Как сообщает 13 января корреспондент ИА REGNUM, по данным пресс-службы ведомства, полковник Александр Каширский, 1969 года рождения, переведен в Калугу из территориального органа безопасности по Белгородской области.

Флаг ФСБ

Бывший руководитель калужского регионального управления ФСБ генерал-майор Владимир Бурыкин переведен на вышестоящую должность в центральный аппарат федеральной службы безопасности России.