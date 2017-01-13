Радио REGNUM: первый выпуск за 13 января
Москва, 13 января, 2017, 11:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- ИА REGNUM направило иск к министерству иностранных дел России;
- Москва учтет антироссийские приготовления США в Прибалтике;
- В России возобновлена ликвидация химоружия;
- Чиновники Минобороны Украины сделали Илью Муромца украинцем;
- Госдума установит ограничения для онлайн-кинотеатров;
- В Туле долги управляющей компании переложили на жителей;
- Река Белая в Заполярье окрасилась в белый цвет из-за загрязнений;
- В Ленобласти демонтируют скульптуры советских солдат в виде «монстров».