Москва, 13 января, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Инфляция в России в среднесрочной перспективе должна снизиться до 2−2,5%. Об этом сегодня, 13 января, заявил глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«В денежно-кредитной политике ключевым является то, что мы должны держать инфляцию ниже 4%. Сегодня мы поставили задачу на три года — 4%, но даже уже в среднесрочной перспективе мы должны спуститься до 2−2,5%, это снижение стоимости финансовых ресурсов в стране и, тем самым, создание основы для длинных денег», — отметил Кудрин.

Напомним, в 2017 году Центробанк РФ ожидает снижение инфляции до 4%.

Как сообщает ИА REGNUM, с 12 по 14 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума принимают участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.