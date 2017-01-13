Симферополь, 13 января, 2017, 10:34 — ИА Регнум. На Крымском полуострове заступает на боевое дежурство зенитный ракетный полк, оснащенный системой большой и средней дальности С-400 «Триумф», передает 13 января телерадиокомпания «Звезда».

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«Эта поистине масштабная система заступает на боевое дежурство», — заявил командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Он пояснил, что системой С-400 «Триумф» с 2016 года вооружен гвардейский зенитный ракетный Севастопольско-Феодосийский полк. Также отмечается, что современная система на сотни километров перекрывает существующую систему противовоздушной обороны южной части России.

Зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 «Триумф» предназначена для борьбы со всеми современными и перспективными средствами воздушно-космического нападения. Она способна поразить как самолеты-разведчики, так и оперативно-тактические баллистические ракеты. Каждый комплекс С-400 может вести одновременный обстрел 36 целей. Дальность действия С-400 достигает 400 км, система поражает цели на высоте до 30 км.