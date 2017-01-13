Якутск, 13 января, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Микрокредиты на услуги связи, предоставляемые сотовыми операторами по нажатию кнопки, особенно опасны. Такое мнение высказал в своём блоге депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов, назвав эту услугу ростовщичеством, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Квентин Массейс. Менялы и ростовщики (фрагмент)

«Это очень опасная инициатива, — считает парламентарий. — На первый взгляд, выглядит всё более-менее невинно: просто «Билайн» и МТС начали выдавать своим клиентам микрокредиты. Хочешь пополнить счет телефона? Возьми в долг до получки. Всего-то 2 процента в день на срок до месяца. Если взять, к примеру, 100 рублей, то через месяц нужно будет возвратить уже 160. А если большую сумму? А сколько это в годовых?»

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Депутат отмечает, что такие микрокредиты на Западе называются «акульим поведением», и наиболее часто становятся причиной историй с коллекторами в России. «Тысячи процентов годовых — сказочная возможность обогатиться, а в минусе будут обычные пользователи, причем из самых незащищенных слоев населения, у которых как раз и не хватает этой сотни рублей «до получки», — уверен Федот Тумусов, подчёркивая, что микрокредитование в России в принципе продолжает «цвести пышным цветом, буквально разоряя сотни тысяч россиян, «перехватывающих» тысчонку-другую».

То, что при оформлении кредита у оператора сотовой связи не нужно будет идти в специальный ларек и оформлять там документы, парламентарий считает особенно опасным. «Неужели сотовым операторам негде больше получить доход, кроме как в подобном ростовщическом (хотя старушке-процентщице такие доходы и не снились) бизнесе?» — возмущён он. Тумусов намерен активизировать работу по вопросу о радикальном ограничении ставок микрокредитования.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным кандидата экономических наук, доцента кафедры финансов и банковского дела Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Афанасия Фёдорова, микрозаймы пользуются у жителей Якутии большим спросом. «Они имеют совершенно грабительские проценты и никак не регулируются», — подчеркивает эксперт, настоятельно рекомендуя не пользоваться услугами организаций, выдающих микрокредиты.