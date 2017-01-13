Гавана, 13 января, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Российская сторона может увеличить объемы поставок нефти и нефтепродуктов на Кубу. Как заявили в министерстве энергетики РФ, «Роснефти» и «Лукойле», эти компании имеют необходимые для Кубы нефть и нефтепродукты, а также технические возможности. Поэтому сейчас правительство РФ обсуждает соответствующие контракты. Об этом стало известно из публикации газеты «Ведомости» со ссылкой на письмо заместителя министра экономического развития Алексея Груздева в правительство от 11 января.

Economics.unian.net Бочки нефти

В документе также отмечается, что цены, по которым может поставляться российское черное золото, еще не обсуждаются. По словам Груздева, успешные переговоры с кубинской стороной насчет поставок российской углеводородов, помимо того, что будут способствовать увеличению товарооборота, возымеют положительный социально-политический и гуманитарный эффект для отношений между двумя странами.

В материале газеты указывается на то, что об обсуждении данной темы стало известно от источника в одной из российских нефтяных компаний. В то же время не указывается, какие объемы нефти и нефтепродуктов готова закупить Куба у России. Аналитик «Райффайзенбанка» Андрей Полищук сказал, что экспортировать углеводороды на Кубу технически возможно из Новороссийска и Усть-Луги.

В последнее время поставки российской нефти и топлива на Остров свободы осуществляются не систематически. Так, за период с 2010 по 2015 год РФ экспортировала 17,1 тыс. тонн нефтепродуктов за $11,3 млн. В январе — ноябре прошлого года было поставлено 3,1 тыс. тонн нефтепродуктов за $740 тыс.

Напомним, что в период советской власти Куба при лидере революции Фиделе Кастро стала главным торговым партнером СССР в Латинской Америке. Например, Остров свободы был основным поставщиком цитрусовых в СССР (ближе к 90-м годам около 50% всех завозимых цитрусовых). Однако главным кубинским экспортным товаром был сахар. СССР, в свою очередь, обеспечивал остров всей необходимой нефтью. Происходило это таким образом: Венесуэла поставляла свою нефть на Кубу, а СССР — свою в страны Восточной Европы. К 1978 году объем экспорта нефти на Кубу благодаря такому «треугольнику» составлял более чем 1 млн тонн в год.

После распада СССР Венесуэла сама начала экспортировать нефть на Кубу, стал главным поставщиком топлива в этот регион. На льготных условиях Каракас продавал Гаване до 100 тыс. баррелей ежесуточно. Вообще Венесуэла поставляла свою нефть в страны Центральной Америки и Карибского бассейна, в частности на Кубу, по специальной программе. Согласно ее условиям, покупатель платит всего 48% деньгами, а остаток погашает в течение 25 лет с годовой ставкой в 1%. Та же Куба расплачивалась с Венесуэлой часто своими товарами и услугами, например, медицинскими услугами, одними из лучших в мире.

Однако в результате падения цен на нефть на международном рынке, социально-экономическому кризису и политическим проблемам Венесуэла была вынуждена в 2016 году сократить поставки нефти на Кубу на 20%. Поэтому летом 2016 года глава страны Рауль Кастро обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой организовать стабильные поставки нефти и нефтепродуктов, обещая исправно платить.

По словам Рауля Кастро, Куба была вынуждена выйти на международный рынок для удовлетворения своих энергопотребностей, потому что возникли трудности с поставками нефти из Венесуэлы. Власти Острова свободы приняли «ограничительные меры в применении энергоносителей», то есть начался дефицит бензина. Закупать нефть и нефтепродукты Куба у РФ хочет на «благоприятных условиях финансирования».

Тогда же отмечалось, что обращение Кастро к Путину должно быть проработано Минэнерго, Минэкономразвития, Минфином, МИДом и Минтрансом до 31 августа 2016 года. Однако к сроку никаких подвижек в этом деле озвучено не было. В то же время издание Marti со ссылкой на Минэкономразвития РФ сообщало, что Куба может оказаться неспособной оплатить поставки российской нефти. Поэтому в ведомстве предлагали организовать поставки благодаря российским нефтекомпаниям, которые уже имеют инвестпроекты на Кубе, в частности «Роснефть».