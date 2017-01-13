Симферополь, 13 января, 2017, 10:26 — ИА Регнум. В Крыму на боевое дежурство заступил гвардейский зенитный ракетный полк Южного военного округа, вооруженный системой противовоздушной обороны С-400 «Триумф», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Владислав Осипов ИА REGNUM Полк С-400

Современная система ПВО С-400 «Триумф» поступила на вооружение полка в 2016 году. Личный состав полка полностью прошел переобучение, в августе проводились стыковочные стрельбы.

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В декабре командующий 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО Виктор Севостьянов заявил журналистам, что противовоздушная оборона Республики Крым полностью интегрирована в систему ПВО РФ. «Весь личный состав прошел переобучение на современные образцы вооружения, а также в Крым в рамках гособоронзаказа в полном объеме поступила современная военная техника», — сообщили тогда в пресс-службе ЮВО.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 км, система поражает цели на высоте до 30 км.