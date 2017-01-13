В Ярославской области долги за газ лучше всего гасят в Рыбинске
Ярославль, 13 января, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Рыбинское МУП «Теплоэнерго» стало лидером по погашению задолженности за газ в Ярославской области в сентябре-декабре 2016 года, перевыполнив план на 15,01%. Такие данные были озвучены в ходе селекторного совещания в Правительстве области с муниципальными районами 12 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Теплоэнерго» перечислило газовикам за этот период 393,9 млн рублей, потребив газа на 267,3 млн. Правда, для этого предприятию пришлось взять кредит.
«Достижение уровня задолженности за газ ниже уровня
В целом в ходе этого отопительного сезона Рыбинск вышел на третье место среди муниципальных образований по погашению долга и текущей оплате газовикам — уровень оплаты во втором по величине городе области составил 92,2% от плана. На первом месте — Гаврилов-Ямский (103,9) и Любимский (100%) районы, где объем платежей значительно меньше.
При этом за год долг Рыбинска в целом перед газовиками заметно снизился — с 561,2 млн рублей на начало 2016 до 526,7 млн на начало 2017 года. В Ярославле, напротив, задолженность перед «Газпром межрегионгаз Ярославль» выросла за аналогичный период с 146,6 до 150,3 млн рублей.
Среди предприятий лидером по росту задолженности стала «Ярославская генерирующая компания»: ее долг за год вырос с 636,7 до 961 млн рублей.