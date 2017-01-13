Ярославль, 13 января, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Рыбинское МУП «Теплоэнерго» стало лидером по погашению задолженности за газ в Ярославской области в сентябре-декабре 2016 года, перевыполнив план на 15,01%. Такие данные были озвучены в ходе селекторного совещания в Правительстве области с муниципальными районами 12 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Теплоэнерго» перечислило газовикам за этот период 393,9 млн рублей, потребив газа на 267,3 млн. Правда, для этого предприятию пришлось взять кредит.

Pixabay.com Газ

«Достижение уровня задолженности за газ ниже уровня на 01.01.2016 было одним из главных целевых показателей, на который нас ориентировало и Правительство области, и решение Муниципального Совета Рыбинска от 24 ноября 2016 года. Предприятию удалось не только выполнить планы по сбору в 4-м квартале 2016 года на уровне более 100%, но и привлечь на эти цели трехлетний кредит банка ВВБ. К сожалению, управляющие компании не смогли должным образом помочь в решении этой проблемы — необходимый объём платежей для снижения долга на уровень начала 2016-года был исполнен в среднем лишь немногим более чем наполовину», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор МУП «Теплоэнерго» Леонид Иванов.

В целом в ходе этого отопительного сезона Рыбинск вышел на третье место среди муниципальных образований по погашению долга и текущей оплате газовикам — уровень оплаты во втором по величине городе области составил 92,2% от плана. На первом месте — Гаврилов-Ямский (103,9) и Любимский (100%) районы, где объем платежей значительно меньше.

При этом за год долг Рыбинска в целом перед газовиками заметно снизился — с 561,2 млн рублей на начало 2016 до 526,7 млн на начало 2017 года. В Ярославле, напротив, задолженность перед «Газпром межрегионгаз Ярославль» выросла за аналогичный период с 146,6 до 150,3 млн рублей.

Среди предприятий лидером по росту задолженности стала «Ярославская генерирующая компания»: ее долг за год вырос с 636,7 до 961 млн рублей.