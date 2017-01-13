Вашингтон, 13 января, 2017, 10:17 — ИА Регнум.



Famajor.ru Китайский дракон

Риск конфронтации США с Китаем слишком велик, чтобы его можно было игнорировать. КНР — вторая по объему экономики страна в мире — играет ключевую роль для Вашингтона. Ни одна страна не может в такой же степени поспособствовать созданию рабочих мест, привлечению инвестиций и стимулированию роста в США. Предотвращение конфронтаций и нахождение точек соприкосновения носит, таким образом, крайне важный характер. Анализ высказываний официальных лиц и материалов китайских СМИ позволяет выделить шесть ключевых областей для взаимоотношений между Вашингтоном и Пекином, пишет Майкл Пилсбери в статье для The National Interest.

Во-первых, отмечает автор, крайне важным для Пекина является вопрос политики «Одного Китая» и Тайваня. Ни один другой вопрос не получил такого освещения в китайских СМИ. В КНР опасаются, что будущая администрация откажется от этого принципа американо-китайских отношений. Кроме того, Пекин обеспокоен возможностью поставок американского оружия на Тайвань.

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В Пекине не раз заявляли, что у США нет права вести дела с правительством Тайваня, не говоря уже о поставках ему оружия. Президент Обама на протяжении многих лет отказывал Тайбею в продаже 55 истребителей F-16. Сейчас же Китайская Республика хочет приобрести новейшие истребители F-35. Если Трамп откажет им в этом, он сделает Пекину большое одолжение.

Во-вторых, немаловажное значение для КНР играет вопрос далай-ламы и правительства Тибета в изгнании. Пекин неоднократно требовал ввести запрет на встречи официальных лиц Белого дома с религиозным лидером. В этом вопросе Трамп может последовать примеру своего предшественника, который встречался с далай-ламой исключительно неофициально, после чего попросил его покинуть Белый дом через заднюю дверь. Тогда в СМИ появились унизительные фотографии того, как религиозный лидер покидает резиденцию президента США на фоне мешков с мусором.

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В-третьих, вопросом, вызывающим обеспокоенность КНР, является Индия, с которой у Пекина территориальный спор вокруг провинции Аруначал-Прадеш. Для защиты своей территории Нью-Дели пошел на усиление своей группировки там, а также обратился к международному сообществу за поддержкой. Пока США не заняли какой-либо позиции по этому вопросу, несмотря на шаги со стороны премьер-министра страны Нарендры Моди. По сообщениям индийских СМИ, Моди стремится провести как можно скорее встречу с президентом Трампом, темами которой и станут территориальные притязания КНР. Более того, Индия является вторым по объему потребителем американского оружия.

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В-четвертых, особое беспокойство в Китае вызывают перспективы размещения систем ПРО на Корейском полуострове. Согласно планам, в Южной Корее должны быть развернуты ракеты-перехватчики THAAD и радарные системы SPY компании Lockheed Martin, с помощью которых полностью нейтрализованным может оказаться ядерный потенциал КНР. Хотя на данный момент планируется разместить только 48 ракет, которых хватит для перехвата незначительного числа ракет КНДР, Трамп может принять решение увеличить численность развернутой там группировки.

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В-пятых, Пекин надеется, что в 2017 году Трамп согласится с позицией Китая по вопросу Южно-Китайского моря и положит конец практике проведения операций по защите свободы морского судоходства в регионе. Пекин также надеется, что США отвергнут вердикт Постоянной палаты арбитражного суда Гааги, вынесшего в июле 2016 года решение против Пекина.

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Наконец, КНР с большими опасениями относится к своей инвестиционной политике в США, одобрением которой занимается Комитет по иностранным инвестициям США. Этот межведомственный орган работает совместно с разведывательными службами при принятии своих решений. Главы США редко вмешиваются в частные сделки по приобретению недвижимости, но для интересов США они вполне могли бы пойти и на такие шаги.

Таким образом, в этих и большом числе других областей администрация Дональда Трампа может пойти на взаимодействие с КНР, а также проявить особую внимательность для недопущения конфронтацией с Пекином. Без сотрудничества обеих стран по ним будет нанесен урон, а глобальный миропорядок лишится стабильности.