Москва, 13 января, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Главным источником новостей о событиях в России для большинства граждан по-прежнему остается телевидение, однако его популярность снижается (62% в 2015 г., 57% в 2016 г.). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР Популярность телевидения снижается

Интернет (включая информационные сайты, социальные сети и блоги) сегодня используют для поиска новостных материалов 27% всех опрошенных (в 2015 г. — 22%). Однако можно предположить, что в дальнейшем это число будет только расти, поскольку уже сегодня сеть является главным источником новостей для 62% 18−24-летних, 47% 25−34-летних.

Оценка воздействия ТВ на зрителей за последние 25 лет ухудшилась. Так, если ранее (1989 г.) 73% считали, что телевидение повышает моральный уровень людей, то сегодня (2014 г.) об этом говорят 46%.

Несмотря на снижение интереса, телепередачи центральных каналов остаются в лидерах рейтинга доверия средствам массовой информации: три четверти жителей России (75%) им верят. Показатель региональных ТВ ниже (65%).

Другие же СМИ вызывают доверие менее чем у половины опрошенных, а абсолютными аутсайдерами являются зарубежные телепередачи, газеты, журналы и т.д.: им доверяют только 15% граждан.

Объективность освещения информации, по мнению населения, зависит от тематики: если новостные материалы о природных катаклизмах (72%), а также деятельности главы государства (62%) и положения России на мировой арене (53%) более половины граждан считают скорее непредвзятыми, то в отношении других тем (положение дел в экономике, деятельность оппозиции и др.) подобного единодушия уже не наблюдается.

Печатные СМИ читают около трех четвертей жителей России (77%): в том числе 12% — ежедневно, 31% — два-три дня в неделю, 26% — пару раз в месяц, 8% — хотя бы несколько раз в год. Интернет-версии печатных изданий пользуются меньшей популярностью — к ним обращаются 58% опрошенных.

Опросы проведены в 2014—2016 гг. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки (при каждом опросе) 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента.