Москва, 13 января, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Фракция ЛДПР намерена призвать Госдуму обратиться к мировым парламентам с обращением о недопущении дискриминации в спорте. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 января, об этом заявил депутат от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы подготовили проект обращения ко всем парламентам мира с просьбой поддержать недопустимость коллективной ответственности спортсменов, недопустимость классовой, национальной, этнической дискриминации в спорте», — сообщил Дегтярев.

Парламентарий уверен: в международных спортивных структурах требуются реформы. «Конечно, требуется реформа Всемирного антидопингового агентства, и принятие конвенции на уровне ООН, и возможно, реформа спортивного арбитража», — говорит Дегтярев.

«Обо всем об этом — в нашем проекте обращения, приглашаем все фракции, все заинтересованные стороны к работе над этим документом», — сказал депутат.