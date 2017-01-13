Благовещенск, 13 января, 2017, 09:57 — ИА Регнум. В Амурской области названы основные причины отказа в предоставлении так называемых дальневосточных гектаров: нередко на выбранных участках расположены объекты недвижимости или же целые парки и скверы. В целом, по словам министра имущественных отношений Сергея Ховрата, на территории субъекта наблюдается снижение числа отказов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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По состоянию на 11 января, поступило чуть больше 1,5 тысяч заявлений на предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, из них в 316 случаях получены отказы.

Чаще всего выбранные гектары пересекаются с участками, в отношении которых ранее утверждены схемы расположения участков, либо же эти земли уже и вовсе предоставлены в пользование, но такая информация в кадастре отсутствует. Иногда на выбранных участках расположены объекты недвижимости или же места общественного пользования — парки, скверы, дороги.

«На сегодняшний день в целом по области наблюдается снижение количества отказов. Так, в ноябре 2016 года количество отказов составило 117, в декабре — 65, а за 12 дней 2017 года отказано в 14 случаях», — прокомментировал Сергей Ховрат.

Министр имущественных отношений добавил, что на постоянной основе ФИС пополняется сведениями о земельных участках, границы которых не указаны в государственной кадастровой системе. При этом гражданам предлагают скорректировать границы или же выбрать дальневосточные гектары на других территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии жители получают земельные участки со смещением до 500 метров. Один из заявителей уже устал ждать, когда Росреестр исправит ошибку, и обратился в суд. По словам представителя республиканского департамента лесных отношений Сергея Янкова, в основном якутяне терпеливо ждут, когда произойдёт корректировка, однако граждане России, скорее всего, сразу пойдут судиться.