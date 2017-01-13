Москва, 13 января, 2017, 09:40 — ИА Регнум.



Votpusk.ru Вена

С 12 по 14 января в Вене запланирован ряд крупных событий, посвященных началу Года туризма. Среди них — Туристский российско-австрийский форум, на котором запланировано подписание соглашений о сотрудничестве Карачаево-Черкесии и федеральной земли Тироль, о совместной разработке двустороннего туристского проекта «Музыка без границ: Великие композиторы России и Австрии».

«Информирование зарубежных туристов о популярных туристических маршрутах, таких как «Русские усадьбы», «Великий шелковый путь», «Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье», и о туристическом потенциале регионов России, включая города, принимающие чемпионат мира — 2018, является важнейшей задачей продвижения страны на зарубежных рынках. Проведение перекрестного Года туризма — отличная возможность укрепить имидж России как благоприятного туристического направления в Австрии и увеличить въездной турпоток», — отметил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

По данным Росстата, за 9 месяцев 2016 года австрийские граждане совершили в Российскую Федерацию 39 тыс. 189 туристических поездок, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (41 тыс. 630 поездок). Одной из основных задач перекрестного Года туризма называется расширение культурно-гуманитарных связей и увеличение взаимного туристического потока.