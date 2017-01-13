Пермь, 13 января, 2017, 09:40 — ИА Регнум. В Перми суд вынес решение о смягчении условий домашнего ареста министру спорта Пермского края Павлу Ляху. Ему увеличено время ежедневных прогулок с одного часа до двух. Также подследственному министру разрешено посещать магазины, аптеки, прачечные и парикмахерские. Кроме того, суд разрешил Павлу Ляху встречаться два раза в неделю с сыном, который не проживает с ним, сообщает издание «Коммерсантъ».

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 октября 2016 года в отношении главы краевого ведомства суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Этим же судом Павел Лях на период следствия отстранен от занимаемой должности.

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Павел Лях является фигурантом уголовного дела о хищении многомиллионных средств в ходе реконструкции стадиона «Динамо». «Являясь должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, в нарушение требований Гражданского и Бюджетного законодательства, Федеральных законов в области государственных и муниципальных закупок, он совершил действия, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства, повлекших причинение бюджетам различного уровня ущерба на общую сумму свыше 29 млн рублей», — сообщили в суде.