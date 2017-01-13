Ростов-на-Дону, 13 января, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Служители Фемиды рассмотрят уголовное дело в отношении экс-заместителя главы Цимлянского городского поселения и ведущего специалиста местной администрации. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 13 января, Виталий Исаев обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, а Юнус Гаджиев — в мошенничестве.

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Следователи полагают, что чиновники незаконно приобрели для родственников и близких три квартиры, которые были в собственности муниципалитета. Общая стоимость недвижимости превышает 3,3 млн рублей.

Напомним, в декабре прошлого года под следствие попал глава Цимлянского района. Андрея Садымова подозревают в халатности. В частности, в незаконной трате бюджетных денег на недостроенное жилье для детей-сирот. Деньги застройщику были перечислены, а сам объект оказался не достроен.